У чотирьох областях України зафіксовано нові знеструмлення

В Україні станом на ранок 31 грудня через російські удари знеструмлена значна кількість споживачів в Одеській та Донецькій областях, також є знеструмлення на Запоріжжі та Харківщині.

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

«Вночі та вранці ворог здійснив дронові атаки на енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Одеській, Запорізькій і Харківській областях. На Донеччині та Одещині обсяг знеструмлень є значним. Аварійно-відновлювальні роботи здійснюються скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що споживання електрики станом на 9:30 середи на 3% нижче за рівень попереднього дня. Причиною цього є зумовлене наслідками російських обстрілів знеструмлення значної кількості споживачів у Донецькій та Одеській областях. На Тернопільщині через негоду залишаються знеструмленими 14 населених пунктів.

Через наслідки попередніх масованих російських атак у більшості областей України діють графіки обмеження потужності для бізнесу та графіки погодинних відключень для населення.

