У Харкові водій автівки вистрілив у військового ТЦК та втік

31 грудня, близько 9:00, на вулиці Харківських Дивізій у Немишлянському районі Харкова під час перевірки документів у водія автомобіля сталася стрілянина.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

42-річний водій здійснив постріл у бік військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, після чого втік з місця події. У результаті інциденту військовослужбовець тілесних ушкоджень не отримав, кулею було пошкоджено формений одяг.

Для затримання правопорушника на території міста було введено спеціальну поліцейську операцію. Упродовж кількох годин поліцейські встановили місце перебування зловмисника та затримали його.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

