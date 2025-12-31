На Харківщині Сили оборони відбили сім російських штурмів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 31 грудня. Триває 1407 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби на фронті зафіксовано 58 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції українських захисників поблизу Вовчанська та у бік Обухівки й Довгенького.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили дві атаки у бік Новоплатонівки та Богуславки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

