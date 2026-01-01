На Харківщині попрощалися з солдатом окремого штурмового полку ЗСУ

У Дергачах попрощалися з військовослужбовцем Збройних сил України Олексієм Бубирєвим. Солдат 425-го окремого штурмового полку «Скеля» помер 19 грудня 2025 року.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Олексій Бубирєв народився у Козачій Лопані, навчався у Дергачівському ліцеї №3. У 2004 році закінчив Дергачівський професійний аграрний ліцей, де здобув професії тракториста-машиніста, слюсаря-ремонтника та водія автотранспортних засобів, після чого працював слюсарем-ремонтником транспортних засобів у ТОВ «САНОІЛ».

Під час повномасштабної війни Олексій проходив службу в лавах Збройних сил України, брав участь у штурмових діях на складних ділянках фронту. Захисник помер 19 грудня 2025 року у Слов’янці Дніпропетровської області внаслідок загострення хвороби.

На момент смерті військовослужбовцеві було 41 рік. Поховання відбулося на Алеї Слави Семенського кладовища у Дергачах. У загиблого залишилася мати.

Агентство Телевидения Новости