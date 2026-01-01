Через обстріли Харківщини упродовж доби постраждало двоє людей
Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок обстрілу в селі Одноробівка Золочівської громади постраждали 76-річний чоловік і 61-річна жінка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️2 КАБ;▪️10 БпЛА типу «Герань-2»;▪️2 БпЛА типу «Молнія»;▪️1 fpv-дрон;▪️6 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (село Одноробівка);
▪️у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (селище Великий Бурлук);
▪️у Харківському районі пошкоджено електромережі (село Черкаські Тишки), приватний будинок (селище Прудянка);
▪️у Лозівському районі пошкоджено електромережі (село Тихопілля);
▪️у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (селище Старий Салтів), багатоквартирний будинок (село Курилівка).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 13 людей.
Перебувають 19 людей.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 16 057 людей.
Упродовж минулої доби станом на 22.00 зафіксовано 120 бойових зіткнень.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу населеного пункту Вовчанськ та у бік Обухівки й Довгенького.
▪️ На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції ЗСУ у бік Новоплатонівки, Богуславки, Курилівки та Глушківки.