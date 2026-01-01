Через обстріли Харківщини спалахнули будинки: у ДСНС показали, як гасили пожежі
У новорічну ніч окупанти цинічно завдали ударів безпілотниками по житлу мирних людей.
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.
Рятувальники ДСНС Харківщини залучались до гасіння 3 пожеж, спричинених ворогом, у Чугуївському та Куп’янському районах області.
У селищі Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок влучання ударних дронів на територію двох домоволодінь зайнялись приватний будинок, господарча споруда та гараж на загальній площі 110 м кв.
У селищі Старий Салтів та в селі Кирилівка Чугуївського району горіли багатоквартирний та приватний житлові будинки на площі 100 та 50 м кв. відповідно.
В усіх випадках обійшлося без жертв та постраждалих.
Загалом до ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучались 40 співробітників та 8 одиниць техніки ДСНС, зокрема медичний розрахунок та офіцери-рятувальники громад, а також підрозділ місцевої пожежної охорони.