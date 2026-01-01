10 загиблих та 10 постраждалих внаслідок вибуху на гірськолижному курорті у Швейцарії

Поліція підтвердила, що внаслідок вибуху в барі Le Constellation на швейцарському гірськолижному курорті Кран-Монтана загинуло 10 людей.

Відповідні дані поліції наводить Sky News, повідомляє «Європейська правда».

За даними правоохоронців, окрім 10 загиблих, ще 10 осіб отримали поранення внаслідок вибуху.

Поліція також підтвердила, що інцидент не розглядається як пов’язаний з тероризмом.

Вибух і подальша пожежа сталися під час святкування Нового року в барі Le Constellation. За наявними даними, вибух стався о 1:30 за місцевим часом.

Кран-Монтана – це елітний гірськолижний курорт у швейцарському регіоні Вале. Він розташований в самому серці Швейцарських Альп, приблизно за двоє годин їзди від столиці Швейцарії Берна.

Місцеві ЗМІ припускають, що пожежа могла бути спричинена феєрверками під час концерту, але поліція заявляє, що причина наразі невідома.

Агентство Телевидения Новости