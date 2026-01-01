Другое
Сегодня 12:00
Закрійник, стропальник та соціальний працівник: вакансії тижня у Харківській області

Закрійник, стропальник та соціальний працівник: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 1 січня 2026 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2090 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Машиніст навантажувальної машини – 50 000 грн. 2. Закрійник – 40 000 грн. 3. Таблетувальник – 30 250 грн. 4. Оцінювач-експерт – 30 000 грн. 5. Укладальник-пакувальник – 24 300 грн. 6. Менеджер в оптовій торгівлі – 23 000 грн. 7. Спеціаліст державної служби – 22 400 грн. 8. Стропальник – 20 600 грн. 9. Соціальний працівник – 20 000 грн. 10. Клішист – 18 000 грн.  З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням. 

