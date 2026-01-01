Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:53
Просмотров: 39

Харківщина стала лідером за кількістю повітряних тривог у 2025 році

Харківщина стала лідером за кількістю повітряних тривог у 2025 році

Упродовж 2025 року повітряна тривога в Україні пролунала щонайменше 19 033 рази. Найбільше сигналів небезпеки зафіксували у Харківській області.

Про це повідомили в UNITED24.

У Харківській області повітряні тривоги вмикали 2020 разів, що є найвищим показником серед усіх регіонів України. Друге та третє місця за кількістю тривог посіли Запорізька область із 1807 сигналами та Сумська – з 1793.

Також повідомляється, що протягом 2025 року Росія застосувала проти України понад 60 тисяч керованих авіабомб, близько 2400 ракет різних типів та більш як 100 тисяч безпілотників.

У повідомленні UNITED24 зазначається, що над територією України щотижня фіксувалися тисячі повітряних цілей, а щоденні атаки призводили до нових руйнувань і втрат серед цивільного населення, знищуючи об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 