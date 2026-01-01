Харківщина стала лідером за кількістю повітряних тривог у 2025 році

Упродовж 2025 року повітряна тривога в Україні пролунала щонайменше 19 033 рази. Найбільше сигналів небезпеки зафіксували у Харківській області.

Про це повідомили в UNITED24.

У Харківській області повітряні тривоги вмикали 2020 разів, що є найвищим показником серед усіх регіонів України. Друге та третє місця за кількістю тривог посіли Запорізька область із 1807 сигналами та Сумська – з 1793.

Також повідомляється, що протягом 2025 року Росія застосувала проти України понад 60 тисяч керованих авіабомб, близько 2400 ракет різних типів та більш як 100 тисяч безпілотників.

У повідомленні UNITED24 зазначається, що над територією України щотижня фіксувалися тисячі повітряних цілей, а щоденні атаки призводили до нових руйнувань і втрат серед цивільного населення, знищуючи об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

