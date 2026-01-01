ГУР запобігло ліквідації командира РДК та отримало кошти, виділені РФ на його вбивство

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про зрив замаху на командира «Російського добровольчого корпусу» Дениса Капустіна, який воює проти росії у складі спецпідрозділу ГУР. У межах спецоперації українська розвідка зберегла командиру РДК життя та отримала кошти, виділені спецслужбами РФ на його ліквідацію.

Про це повідомили в ГУР.

Убивство Дениса Капустіна, командира підрозділу РДК, який воює проти москви у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР, замовили спецслужби росії та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів.

«У результаті комплексної спецоперації ГУР МО України, яка тривала понад місяць, збережено життя командира РДК Дениса Капустіна, якого російський диктатор владімір путін вважає особистим ворогом, а також встановлено коло осіб – замовників злочину у російських спецслужбах та виконавців», – розповіли в ГУР.

Про це під час доповіді начальнику ГУР МО України генерал-лейтенанту Кирилу Буданову повідомив командир «Спецпідрозділу Тимура».

«Нашою стороною також була отримана відповідна сума коштів, виділена російськими спецслужбами для реалізації даного злочину. Станом на зараз, командир РДК знаходиться на території України та готується продовжити виконання поставлених завдань», – доповів Тимур.

Кирило Буданов привітав командира РДК Дениса Капустіна, який також долучився до доповіді через відеозв’язок.

«Перш за все, пане Денисе, вітаю Вас із поверненням до життя. Це завжди приємно. Я радий, що кошти, отримані за замовлення Вашої ліквідації пішли на допомогу нашій боротьбі. Бажаю нам всім і Вам особисто успіхів”, – заявив начальник ГУР МО України.

Командир РДК Денис Капустін з позивним White Rex відрапортував про готовність продовжити виконання бойових та спеціальних завдань на чолі підрозділу.





