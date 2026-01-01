Кількість загиблих у пожежі на курорті в Швейцарії збільшилася до 40, постраждалих вже 115

У новорічну ніч на престижному швейцарському гірськолижному курорті Кран-Монтана спалахнула пожежа у барі. Близько 40 людей загинули та 115 дістали поранення.

Про це пише Reuters.

Поліція заявила, що пожежа спалахнула о 1:30 ночі (00:30 GMT), коли відвідувачі святкували в барі Le Constellation на курорті в південно-західній Швейцарії, який, за словами місцевих жителів, був популярним серед підлітків.

Президент Швейцарії Гі Пармелен назвав катастрофу «однією з найгірших трагедій, які коли-небудь знала країна», і зазначив, що більшість загиблих – молоді люди.

Причина пожежі залишається нез’ясованою, однак влада заявила, що інцидент виглядає як нещасний випадок, а не напад.

Начальник поліції кантону Фредерік Ґіслер повідомив, що приблизно 40 людей вважаються загиблими, ще 115 дістали поранення, більшість із них – тяжкі. Він зазначив, що поки рано повідомляти подробиці щодо особистостей загиблих і поранених, однак італійська влада заявила, що 16 громадян Італії зникли безвісти, а близько десятка перебувають у лікарнях.

BFM показало відео, на якому офіціантка несе пляшку шампанського із запаленою «фонтанною свічкою» через бар. Однак на відео не зафіксовано моменту займання.

Місцева прокурорка Беатріс Пійо повідомила, що розпочато розслідування пожежі в барі, який, згідно з корпоративними реєстрами Швейцарії, належить французькій парі. Водночас вона зазначила, що наразі зарано говорити про можливі порушення правил безпеки.

Свідки зазначили, що багато людей у барі були з різних країн, однак офіційні особи заявили, що ідентифікація сильно обгорілих тіл займе час.

Агентство Телевидения Новости