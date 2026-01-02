Другое
Сегодня 09:00
Стрілець-санітар механізованого підрозділу з Харківщини загинув під Новотроїцьким

Солдата Збройних сил України Павла Муху, який з грудня 2024 року вважався зниклим безвісти, офіційно визнали загиблим.

Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.

Павло Муха проходив службу на посаді стрільця-санітара 1 механізованого відділення 3 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону військової частини А5006. На захист України чоловік став 15 грудня 2023 року.

9 грудня 2024 року Павло Муха зник безвісти у районі населеного пункту Новотроїцьке Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання.

15 грудня 2025 року надійшло підтвердження загибелі військовослужбовця військової частини А5006 Павла Мухи.

Поховання відбулося 22 грудня. У загиблого залишилися сестра та племінниці. Військовому було 52 роки.

