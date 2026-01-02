Через обстріли окупантів на Харківщині постраждали двоє людей

Минулої доби війська рф гатили з різних видів озброєння по Харкову та населених пунктах Харківського, Куп’янського, Богодухівського та Чугуївського районів.

Ворог проти цивільного населення застосовував керовану авіацію та безпілотники різних видів, повідомляє ГУНП в Харківській області.

Окупанти вдарили БпЛА по Харкову. Влучання відбулося в Холодногірському районі міста на відкритій місцевості. Пошкоджено господарчу споруду.

По Харківському району ворог завдав удару керованою авіацією. Через атаку постраждала 44-річна жінка. З пораненнями її доставили до медичного закладу.

Внаслідок обстрілу території Дергачівської громади пошкоджено цивільний автомобіль.

Збройні сили країни-агресора скерували безпілотники по місту Чугуїв. Внаслідок влучання сталося займання непрацюючого магазину та пошкоджено два цивільних автомобілі, що були припарковані поруч.

На території Вовчанської громади у селі Бугаївка безпілотник влучив в автівку.

Посеред дня російські війська скерували FPV-дрон по селу Баранівка. Уражень зазнав житловий будинок.

Внаслідок влучання ворожого боєприпасу поранена місцева жителька в селі Великий Бурлук. Її з пораненнями госпіталізували. Зазнали руйнувань приватні будинки.

Агентство Телевидения Новости