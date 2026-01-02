Мешканці Харківщини повідомлено про підозру у добровільній співпраці з окупантами

Слідчі відділення поліції №1 Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури повідомили про підозру 66-річній громадянці України, яка добровільно обійняла керівну посаду в незаконному органі влади, створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора на тимчасово окупованій території Харківської області.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

У червні 2022 року підозрювана за власною ініціативою обійняла посаду так званої «виконувачки обов’язків заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності» у незаконно створеному органі «тимчасовій цивільній адміністрації Куп’янського району Харківської області».

До вересня 2022 року вона організовувала та контролювала роботу відділу, керувала діями підлеглих працівників, здійснювала нарахування та виплату заробітної плати, отримувала та обліковувала кошти в російській валюті, складала й підписувала бухгалтерську документацію, брала участь у нарадах окупаційної адміністрації, отримувала грошову винагороду у вигляді заробітної плати в рублях рф.

За зібраними доказами жінці заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

