До 30 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову
У Харкові внаслідок ракетного удару по п’ятиповерхівці у Київському районі постраждали 30 людей. Одна поранена у важкому стані.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, вибухові травми, поранення склом і садна отримали 19 людей.
У шести людей – гостра реакція на стрес. Серед них – шестимісячний хлопчик. Госпіталізації немовля не потребує.
Вік постраждалих – від 20 до 79 років.
На місці удару тривають пошукові роботи.