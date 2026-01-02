Для удару по житловому будинку у Харкові окупанти застосували дві ракети «Іскандер»

2 січня, близько 14:30, збройні сили рф завдали ракетного удару по житловому масиву в Київському районі Харкова. Зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Попередньо, атаку було здійснено двома ракетами типу «Іскандер».

За даними прокуратури, на цей час відомо про 25 постраждалих. Під завалами можуть перебувати люди.

Пошкоджено низку житлових будинків, магазини, кафе, супермаркет.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України).





Агентство Телевидения Новости