Поряд з епіцентром удару поліція Харкова розгорнула оперативний штаб

У результаті двох ракетних ударів по центральному району Харкова 2 січня постраждали 25 людей, серед яких шестимісячне немовля. У дитини гостра реакція на стрес.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Ракети влучили у багатоквартирний житловий будинок та заклад торгівлі в Київському районі.

Внаслідок обстрілу постраждало цивільне населення. Наразі відомо про 25 поранених людей, серед яких маленька дитина. Постраждалі дістали травми та гостру реакцію на стрес. Поранених доставили до лікарні. Зазнали руйнувань та пошкоджень житлові багатоповерхові будинки, торгівельний центр та автомобілі. Виникла пожежа.

Поряд з епіцентром влучання розгорнуто роботу оперативного штабу слідчого управління ГУНП в Харківській області, де громадяни можуть звернутися із заявами до поліції.

Слідчим за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости