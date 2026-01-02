Буданов очолив Офіс президента, головою ГУР стане Іващенко

Сьогодні, 2 січня, Президент України Володимир Зеленський повідомив про низку кадрових змін. Так, Офіс президента очолив Кирило Буданов, замість нього Головним управлінням розвідки керуватиме Олег Іващенко.

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережах.

Президент наголосив, що Офіс президента зосереджуватиметься на виконанні пріоритетних завдань, а досвід Буданова відповідає цим викликам.

Як написав Кирило Буданов, він вважає посаду керівника Офісу Президента ще одним рубежем відповідальності перед країною.

«Для мене це честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави», – зазначив Буданов.

Також Зеленський 2 січня провів нараду з керівником Служби зовнішньої розвідки України Олегом Іващенком. Генерал-лейтенант отримає нову посаду – він очолить Головне управління розвідки Міністерства оборони замість Кирила Буданова.

