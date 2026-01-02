Рятувальники Харкова розбирають руїни знищеного російською ракетою будинку

У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по житловому будинку у Київському районі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

За попередніми даними, постраждала 31 людина, з них одна дитина – немовля. Загалом врятовано 12 людей.

Зруйнована торгівельно-офісна будівля та частина прилеглого під’їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку.

На місці події працюють підрозділи ДСНС: рятувальники, верхолази, кінологи, піротехніки та психологи, а також комунальні служби міста.

Агентство Телевидения Новости