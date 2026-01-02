Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:16
Просмотров: 67

Під завалами зруйнованого будинку у Харкові знайшли тіло дитини

Під завалами зруйнованого будинку у Харкові знайшли тіло дитини

У Харкові рятувальники вилучили тіло дитини з-під завалів зруйнованого 2 січня російською ракетою будинку у Київському районі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, під завалами знайдено загиблого хлопчика. Також, попередньо, під завалами дитина перебувала з матірʼю.

Екстрені служби продовжують працювати на місці російського удару. Триває розбір завалів і пошук людей.

Унаслідок ракетного удару по Харкову за меддопомогою звернулася 31 людина.  

За даними Харківської ОВА, зруйнована пʼятиповерхова будівля та частина під’їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку. Пошкоджено вікна та фасади в розташованих поряд будинках. Обірвано контактні мережі, дроти електропередач, пошкоджені світлофори та 13 автомобілів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 