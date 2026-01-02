Будуть нові підходи в управлінні прикордонною службою: Зеленський анонсував заміну голови ДПСУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудеться заміна очільника ДПСУ, а генерал-лейтенант Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

За словами президента, під керівництвом Дейнеко ДПСУ протягом понад шести років пройшла шлях посилення та розвитку. Підрозділи прикордонників воюють на передовій разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки України, а також суттєво посилили охорону кордону з Білоруссю та Росією.

Водночас, за словами Зеленського, є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ, які він обговорив із Дейненком.

«Говорили про це і з Сергієм. Найближчим часом міністр Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України – написав президент.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський запропонував Михайлу Федорову очолити міністерство оборони. Денису Шмигалю пропонується інший напрямок роботи – він залишається в команді.

Раніше Зеленський також повідомив про низку кадрових змін. Так, Офіс президента очолив Кирило Буданов, замість нього Головним управлінням розвідки керуватиме Олег Іващенко.

