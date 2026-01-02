Другое
Перейти к списку новостей
02.01.2026 22:29
Просмотров: 86

Будуть нові підходи в управлінні прикордонною службою: Зеленський анонсував заміну голови ДПСУ

Будуть нові підходи в управлінні прикордонною службою: Зеленський анонсував заміну голови ДПСУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудеться заміна очільника ДПСУ, а генерал-лейтенант Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

За словами президента, під керівництвом Дейнеко ДПСУ протягом понад шести років пройшла шлях посилення та розвитку. Підрозділи прикордонників воюють на передовій разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки України, а також суттєво посилили охорону кордону з Білоруссю та Росією.

Водночас, за словами Зеленського, є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ, які він обговорив із Дейненком.

«Говорили про це і з Сергієм. Найближчим часом міністр Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України – написав президент.

Найближчим часом міністр Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський запропонував Михайлу Федорову очолити міністерство оборони. Денису Шмигалю пропонується інший напрямок роботи – він залишається в команді.

Раніше Зеленський також повідомив про низку кадрових змін. Так, Офіс президента очолив Кирило Буданов, замість нього Головним управлінням розвідки керуватиме Олег Іващенко.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 