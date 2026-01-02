Другое
Перейти к списку новостей
02.01.2026 22:11
Просмотров: 101

Зеленський запропонував Федорову стати новим міністром оборони

Зеленський запропонував Федорову стати новим міністром оборони

Президент України Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову очолити міністерство оборони. Денису Шмигалю пропонується інший напрямок роботи – він залишається в команді.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, Федоров глибоко займається питаннями щодо «Лінії дронів», працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів. 

«Разом з усіма нашими військовими, з військовим командуванням, разом із національними виробниками зброї та партнерами України треба реалізувати у сфері оборони такі зміни, які допоможуть. Усе тримається на стійкості українців, і в нашої стійкості має бути необхідна зброя, необхідна енергія, необхідні фінанси, необхідна політика, необхідна підтримка інституцій. Денис Шмигаль залишається в нашій команді, у команді України, і я вдячний йому за системну роботу на державу», – сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський повідомив про низку кадрових змін. Так, Офіс президента очолив Кирило Буданов, замість нього Головним управлінням розвідки керуватиме Олег Іващенко.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 