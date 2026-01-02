Зеленський запропонував Федорову стати новим міністром оборони

Президент України Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову очолити міністерство оборони. Денису Шмигалю пропонується інший напрямок роботи – він залишається в команді.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, Федоров глибоко займається питаннями щодо «Лінії дронів», працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів.

«Разом з усіма нашими військовими, з військовим командуванням, разом із національними виробниками зброї та партнерами України треба реалізувати у сфері оборони такі зміни, які допоможуть. Усе тримається на стійкості українців, і в нашої стійкості має бути необхідна зброя, необхідна енергія, необхідні фінанси, необхідна політика, необхідна підтримка інституцій. Денис Шмигаль залишається в нашій команді, у команді України, і я вдячний йому за системну роботу на державу», – сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський повідомив про низку кадрових змін. Так, Офіс президента очолив Кирило Буданов, замість нього Головним управлінням розвідки керуватиме Олег Іващенко.

