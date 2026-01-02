Мати трирічного хлопчика, тіло якого дістали з-під завалів у Харкові, вважається зниклою безвісти

Внаслідок ракетного удару по Харкову 2 січня загинула дитина – тіло трирічного хлопчика виявили під час розбору завалів зруйнованого будинку.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

«Під час розбору завалів було виявлено тіло трирічного хлопчика. Його мати вважається зниклою безвісти», – йдеться в повідомленні.

Станом на 22:00 відомо про щонайменше 30 постраждалих, серед яких шестимісячне немовля. У дитини – гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, 2 січня, близько 14:30, росіяни завдали двох ракетних ударів по Київському району Харкова. Влучання відбулися у багатоповерховий житловий будинок та заклад торгівлі. Зазнали руйнувань і пошкоджень житлові багатоповерхові будинки, торгівельний центр і автомобілі. Виникла пожежа.

