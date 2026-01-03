Сегодня 08:04
Просмотров: 45
Пожежа у Новобаварському районі Харкова: загинула пенсіонерка
У Харкові внаслідок побутової пожежі одна людина загинула.
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.
Горів диван та домашні речі у житловому будинку Новобаварського району Харкова.
Під час гасіння пожежі виявлено тіло жінки 1937 р.н. Попередня причина займання — коротке замикання електромережі.
2 січня росіяни вдарили по Харкову. З-під завалів вилучено тіла двох людей: жінки та трирічного хлопчика, постраждало 33 людини, з них одна дитина (немовля). Врятовано 12 людей.