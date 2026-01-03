Цієї ночі Сили ППО знешкодили 80 БпЛА окупантів

Цієї ночі над Україною було збито 80 повітряних цілей.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 3 січня (з 18:00 2 січня) противник атакував 95 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Кача, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 60 із них – «шахеди», йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними військових, зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

