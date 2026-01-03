Упродовж доби на Харківщині Сили оборони вісім разів відбивали атаки росіян

Оперативна інформація станом на 8:00 3.01.2026 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 116 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ, у районах населених пунктів Вовчанськ, Грабовське, Стариця, Приліпка та у напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві ворожі атаки. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Петропавлівки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в українську оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Лиман, Зарічне, Ставки, Торське, Ямпіль.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби ЗСУ зупинили п’ять спроб окупантів просунутись вперед в районах Сіверська, Закітного та Переїзного.

На Краматорському напрямку противник здійснив одну атаку в районі Міньківки, отримав відсіч.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 750 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, чотири бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 539 безпілотних літальних апаратів та 101 одиницю автомобільної техніки окупантів.

