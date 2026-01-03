Домашнє насильство на Харківщині: жінка пригнічувала молодшого брата
Вчиняла психологічне та фізичне насильство щодо брата: поліція повідомила про підозру мешканки селища Рогань Харківського району.
Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.
25-річна жінка систематично вчиняла домашнє насильство щодо 19-річного хлопця.
За фактами порушень працівники поліції склали три адміністративні протоколи за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесені термінові заборонені приписи. Та попри вжиті заходи, дівчина продовжувала протиправну поведінку.
Слідчі відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області повідомили порушниці про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на строк до 2 років.