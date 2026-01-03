Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:10
Просмотров: 25

Домашнє насильство на Харківщині: жінка пригнічувала молодшого брата

Домашнє насильство на Харківщині: жінка пригнічувала молодшого брата

Вчиняла психологічне та фізичне насильство щодо брата: поліція повідомила про підозру мешканки селища Рогань Харківського району.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

25-річна жінка систематично вчиняла домашнє насильство щодо 19-річного хлопця.  

За фактами порушень працівники поліції склали три адміністративні протоколи за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесені термінові заборонені приписи. Та попри вжиті заходи, дівчина продовжувала протиправну поведінку. 

Слідчі відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області повідомили порушниці про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на строк до 2 років.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 