Ранкова смертельна аварія у Лозівському районі: Volkswagen збив велосипедистку
Поліція розпочала досудове розслідування за фактом смертельної аварії у Лозівському районі.
Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.
3 січня близько 5:30 в районі 49 км автодороги «Мерефа-Лозова-Павлоград» сталося зіткнення автомобіля Volkswagen LT з велосипедом.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 63-річна велосипедистка загинула на місці.
Слідчі СУ ГУНП в Харківській області розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.