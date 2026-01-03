Другое
Сегодня 15:48
Ранкова смертельна аварія у Лозівському районі: Volkswagen збив велосипедистку

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом смертельної аварії у Лозівському районі.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

3 січня близько 5:30 в районі 49 км автодороги «Мерефа-Лозова-Павлоград» сталося зіткнення автомобіля Volkswagen LT з велосипедом.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 63-річна велосипедистка загинула на місці.

Слідчі СУ ГУНП в Харківській області розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Агентство Телевидения Новости

