Зеленський запропонував Шмигаля на посаду міністра енергетики

Президент України Володимир Зеленський запропонував Денису Шмигалю посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

Глава держави подякував Шмигалю за роботу у Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої країни.

«Саме така системність необхідна зараз для української енергетики. Це важливо, щоб після кожного російського удару ми могли оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб», – наголосив Зеленський.

Також він написав, що провів консультації з премʼєр-міністром Юлією Свириденко та розраховує «на підтримку парламентарями такого підходу та позиції першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики для Дениса Шмигаля».

