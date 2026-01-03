Другое
Сегодня 16:43
Просмотров: 57

Де атакували окупанти з початку доби: гарячі напрямки боїв на Харківщині

Оперативна інформація станом на 16:00 3.01.2026 щодо російського вторгнення

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 104, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тринадцять разів атакував укріплення ЗСУ у районі населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпки та у напрямку Ізбицького. Чотири боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог сьогодні здійснив десять наступальних дій у районі населених пунктів Синьківка, Нова Кругляківка та у бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 13 атак на позиції українців у районі Новоселівки, Мирного, Зарічного та у бік населених пунктів Ольгівка, Дробишеве, Ставки. Зараз ще тривають 5 боєзіткнень.

На Слов’янському напрямку противник тричі атакував позиції ЗСУ у районі Дронівки та у бік Закітного.

На Костянтинівському напрямку ворог 16 разів атакував в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Іванопілля, Берестка та Степанівки.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 16 разів атакував позиції ЗСУ у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік Білицького. Одне боєзіткнення триває.

Агентство Телевидения Новости

