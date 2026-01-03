На Харківщині помер старший сержант поліції Костянтин Петрухнов

3 січня 2026 року о 9:00, перебуваючи в реанімаційному відділенні обласної клінічної лікарні міста Харкова, Костянтин Петрухнов помер, не приходячи до тями.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

1 січня 2026 року поліцейський-водій відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області Костянтин Петрухнов перебував на службі. Раптово правоохоронцю стало зле. Колеги одразу викликали швидку медичну допомогу. Після обстеження лікарі діагностували геморагічний інсульт.

Попри всі зусилля медиків, врятувати життя старшого сержанта поліції не вдалося.

Костянтин Петрухнов присвятив службі в органах внутрішніх справ та Національній поліції понад 18 років. Колеги пам’ятають його як відповідального, сумлінного та відданого службі правоохоронця.

Агентство Телевидения Новости