Зеленський анонсував масштабні відставки голів ОВА: хто втратить посади

Президент України Володимир Зеленський анонсував призначення нових керівників обласних адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській і Чернівецькій областях.

Про це йдеться у повідомленні в його телеграм-каналі.

«Продовжуємо кадрові зміни й зараз проводимо консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах: Вінницька область, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина, Чернівецька область», – зазначив президент.

За його словами, коло кандидатур визначене, і вже в неділю будуть ухвалені рішення.

«Розраховую, що Кабінет Міністрів України найближчим часом погодить призначення. Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати», – заявив Зеленський.

Агентство Телевидения Новости