Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:22
Просмотров: 54

Трамп розкритикував Путіна: «він вбиває забагато людей»

Трамп розкритикував Путіна: «він вбиває забагато людей»

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не у захваті від російського диктатора володимира путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського лідера на пресконференції.

«Я не в захваті від путіна. Він вбиває забагато людей», – відповів Трамп на запитання про те, чи він обговорював ситуацію в Венесуелі під час їхнього останнього дзвінка.

Він додав, що сподівається досягти прогресу у мирному врегулюванні щодо війни в Україні, вкотре повторивши свою тезу про те, що він «успадкував» цю війну від «Байдена, Зеленського та путіна».

«Якби наші люди були залучені в війну України та рф, вона не тривала б дуже довго. А зараз – це кривава бійня», – заявив американський президент.

Також Трамп заявив, що не боїться путіна.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 