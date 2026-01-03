Трамп розкритикував Путіна: «він вбиває забагато людей»

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не у захваті від російського диктатора володимира путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського лідера на пресконференції.

«Я не в захваті від путіна. Він вбиває забагато людей», – відповів Трамп на запитання про те, чи він обговорював ситуацію в Венесуелі під час їхнього останнього дзвінка.

Він додав, що сподівається досягти прогресу у мирному врегулюванні щодо війни в Україні, вкотре повторивши свою тезу про те, що він «успадкував» цю війну від «Байдена, Зеленського та путіна».

«Якби наші люди були залучені в війну України та рф, вона не тривала б дуже довго. А зараз – це кривава бійня», – заявив американський президент.

Також Трамп заявив, що не боїться путіна.

