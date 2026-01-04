Другое
Сегодня 08:59
Троє людей постраждали внаслідок ударів російських БпЛА на Харківщині

Уночі 4 січня російські війська атакували ударними безпілотниками населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області. Сталося три пожежі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У селі Мартове Печенізької громади горів будинок та альтанка на загальній площі понад 200 кв. м. Постраждали троє людей.

У селі Клугино-Башкирівка Чугуївської громади горіли два гаражі та два автомобілі.

У селі Жуків Яр Великобурлуцької громади горів житловий будинок на площі 150 кв. м.

До ліквідації наслідків обстрілів залучалися підрозділи ДСНС, зокрема медичний розрахунок та офіцери-рятувальники громад.

Агентство Телевидения Новости

