Сегодня 08:58
Окупанти атакували Україну 52 безпілотниками з чотирьох напрямків

У ніч на 04 січня (з 19:00 03 січня) противник атакував 52 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ – рф., Донецьк – ТОТ, близько 40 із них – “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

