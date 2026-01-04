Другое
Сегодня 10:08
Просмотров: 41

Російські БпЛА атакували автомайстерню та будинки на Харківщині

Російські БпЛА атакували автомайстерню та будинки на Харківщині

З 3 по 4 січня для ударів по Харківщині війська рф застосували керовані авіаційні бомби та безпілотники різних видів. Під ударами перебували Чугуївський та Куп’янський райони.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Уночі окупанти вдарили БпЛА по селу Жуків Яр Купʼянського району. Пошкоджено приватні будинки та цивільний автомобіль. 

У селі Осинове внаслідок обстрілу росіян зруйновано будівлю. Обійшлося без постраждалих.

Через обстріли Чугуївського району постраждала 50-річна жінка. Пошкоджено приватні будинки, автомайстерню, автівку. 

Агентство Телевидения Новости

Архив новостей

Корисна інформація

