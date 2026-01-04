Другое
Двоє людей загинули у ДТП на Харківщині

Двоє людей загинули у ДТП на Харківщині

3 січня, близько 19:35, на перехресті в місті Богодухів Харківської області сталося зіткнення двох легковиків. У ДТП загинули двоє людей.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault не надав перевагу в русі, коли виїжджав на перехрестя, та допустив зіткнення з автівкою Chrysler під керуванням 20-річного чоловіка. 

Внаслідок аварії загинули 56-річний водій Renault та 49-річна пасажирка. Кермувальник Chrysler та 17-річний пасажир отримали забої.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

