Зеленський ввів санкції проти виробників зв’язку та РЕБ для російського ВПК

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти 95 фізичних і 70 юридичних осіб, пов’язаних з оборонно-промисловим комплексом росії. Обмеження стосуються компаній і керівників, які виробляють та постачають засоби зв’язку, радіоелектронної боротьби й мікроелектроніку для російського ВПК.

Про це повідомили в Офісі президента.

Більшість 95 фізичних та 70 юридичних осіб, проти яких введено санкції – громадяни та резиденти рф, пов’язані з обслуговуванням державного оборонного замовлення росії та діяльністю її оборонно-промислового комплексу.

Серед них – підприємства та їх керівники, які виробляють і постачають продукцію у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби й мікроелектроніки для російського ВПК та силових структур.

Санкції запроваджені проти промислових підприємств хімічної, видобувної, металургійної галузі та паливно-енергетичного комплексу рф.

Запроваджені обмеження мають ускладнити обслуговування російського ВПК та обмежити його спроможності у виробництві озброєння й військової техніки, що використовуються у війні проти України.

Україна продовжить роботу з партнерами над синхронізацією українських санкцій у юрисдикціях країн-партнерів. Деякі з позицій будуть враховані у 20-му пакеті санкцій Євросоюзу, підготовка якого триває.

