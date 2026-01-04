На Харківщині горів будинок: загинув чоловік

У ніч з 3 на 4 січня у селищі Донець Чугуївського району внаслідок побутової пожежі загинув чоловік.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Горіли меблі в кімнаті у житловому будинку на площі пожежі 6 кв. м.

Під час гасіння пожежі виявлено тіло 62-річного чоловіка.

За попередніми даними, причиною загоряння стала необережність під час паління.

Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС ліквідували 12 пожеж, три з яких пов’язані з російськими обстрілами.

Агентство Телевидения Новости