Сегодня 14:08
У Харкові під завалами знищеного росіянами будинку знайшли ще одне тіло: загиблих вже п’ятеро

На місці зруйнованого російською ракетою будинку у Харкові виявили ще одне тіло. Кількість загиблих внаслідок удару 2 січня зросла до п’яти людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошуково-рятувальна операція у Київському районі Харкова триває.

Нагадаємо, 2 січня збройні сили рф завдали ракетного удару по житловому масиву. Зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок. Попередньо, атаку було здійснено двома ракетами типу «Іскандер». Пошкоджено низку житлових будинків, магазини, кафе, супермаркет тощо.

У перший день аварійно-рятувальних робіт на місці було знайдено тіло трирічного хлопчика та його матері. З 3 по 4 січня рятувальники виявили ще двох загиблих.

Агентство Телевидения Новости

