У Києві на Оболоні вибухнула автівка: постраждав військовий

Сьогодні, 4 січня, у Києві у дворі будинку по вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі під час відкриття багажника автомобіля Land Rover Freelander пролунав вибух.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Внаслідок вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець.

Жінка, яка перебувала поруч, не постраждала.

За фактом вибуху розпочато досудове розслідування за ч. 1. ст. 258 КК України – терористичний акт, тобто вчинення вибуху чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я людей.

Агентство Телевидения Новости