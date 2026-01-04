Другое
Окупанти здійснили дев’ять штурмів з початку доби на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 4 січня. Триває 1411 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом від початку доби відбулося 95 бойових зіткнень. 

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники зупинили три атаки в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік Ізбицького. Ще три бої тривають. 

На Куп’янському напрямку від початку доби росіяни тричі намагалися просунутися в районі Степової Новоселівки та у бік Глушківки й Петропавлівки, бої тривають.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

