Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:28
Просмотров: 43

У Харкові вже шестеро загиблих внаслідок ракетного удару 2 січня

У Харкові вже шестеро загиблих внаслідок ракетного удару 2 січня

4 січня під час аварійно-пошукової операції на місці ракетного удару по Київському району знайдено ще одне тіло. Число загиблих внаслідок атаки рф 2 січня зросло до шести.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Розбір завалів зруйнованого будинку триває. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

Нагадаємо, 2 січня окупанти вдарили двома ракетами «Іскандер» по житловому масиву у Київському районі Харкова. Пошкоджено низку житлових будинків, магазини, кафе, супермаркет тощо.

У перший день аварійно-рятувальних робіт на місці було знайдено тіло трирічного хлопчика та його матері. З 3 по 4 січня рятувальники виявили ще двох загиблих. Сьогодні вдень на місці ракетного удару вилучили п’яте тіло.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 