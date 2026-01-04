У Харкові нетверезий водій намагався відкупитися від патрульних після ДТП

У суботу, близько 23:00, під час патрулювання Салтівського району Харкова патрульні отримали виклик про ДТП на проспекті Тракторобудівників.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Інспектори встановили, що водій авто Opel не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості руху та врізався у перешкоду.

Інспектори виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Патрульні запропонували громадянину пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, на що він відмовився.

Щоб патрульні не складали адмінматеріал, чоловік почав пропонувати патрульним 40 000 гривень.

«На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував», – розповіли патрульні.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Чоловіка відсторонили від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП. Надалі матеріали передадуть до суду.

