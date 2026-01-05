Другое
Сегодня 10:04
Просмотров: 55

Одна людина постраждала внаслідок ударів по Харківщині: дані поліції

Протягом доби війська рф били по Харкову та населених пунктах Куп’янського, Чугуївського, Харківського та Лозівського районів. Окупанти застосували ракети та безпілотники різних типів.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У Харкові зафіксовано влучання БпЛА у Холодногірському районі. Обійшлося без постраждалих. 

У місті Златопіль безпілотник влучив у землю. Пошкоджено два будинки.

Ракетних ударів військові рф завдали по відкритій місцевості в селищі Коротич.

По селищу Золочів російські війська вдарили двома БпЛА.

У селищі Куп’янськ-Вузловий внаслідок обстрілу постраждала цивільна жінка.

FPV-дроном у селі Малий Бурлук пошкоджено автомобіль.

Через обстріл російським БпЛА у селі Великий Бурлук пошкоджено будинок культури.

