Сегодня 10:08
На Куп’янському напрямку у полон потрапив кубінець: історія іноземця, який воював на боці рф

127-ма окрема важка механізована Харківська бригада взяла в полон на Куп’янщині громадянина Куби. Іноземець працював у москві нелегально, звідти потрапив на фронт.

Історію військовополоненого оприлюднив 2-й корпус Національної гвардії України «Хартія».

Військовий росармії на ім’я Джонді Дела розповів, що є громадянином Куби і до війни працював у Москві близько семи місяців. За його словами, він працював практично без відпочинку – вдень і вночі, майже не спав і погано харчувався, бо всі зароблені гроші надсилав родині на Кубу: сину, дружині та батькам.

Він пояснив, що його віза в Росії була дійсна лише три місяці, а після цього він автоматично ставав нелегалом. За його словами, перебування нелегалом у Москві було надзвичайно небезпечним, адже поліція постійно проводила перевірки. Правоохоронці вимагали гроші, погрожуючи депортацією або відправленням на війну.

За словами полоненого, він не підписував жодного військового контракту і був упевнений, що його депортують на Кубу. Розповів, що неодноразово запитував про це, і міграційний офіцер запевнив його, що йдеться саме про депортацію. Однак згодом його вивезли у закритому транспорті на сотні кілометрів, і лише пізніше він зрозумів, що насправді його відправляють на війну.

За його словами, на фронті він бачив, як навколо гинуть люди, і перебував у стані сильного страху. Він розповів, що не мав при собі жодних документів чи грошей і отримав лише наказ рухатися у бік Куп’янська. Навіть після того, як він повідомив командуванню, що не може йти через поранення, йому відповіли, що це «не проблема», і наказали продовжувати рух.

Він стверджує, що йшов у бік Куп’янська через ліс із кулею в нозі, а річку долав на човні разом із двома іншими військовими. За його словами, у Куп’янську він перебував приблизно два місяці з серпня, і за цей час практично не бачив нормальної їжі – півтора місяця харчувався майже виключно помідорами.

Чоловік розповів, що під час спроби евакуації його взяли в полон українські військові. Заявив, що був поранений кулями з російської стрілецької зброї та під мінометним обстрілом. За його словами, двоє російських солдатів загинули.


Агентство Телевидения Новости

