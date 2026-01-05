Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:15
Просмотров: 66

Росіяни атакували дронами авто енергетиків та машину поліції на Харківщині

Росіяни атакували дронами авто енергетиків та машину поліції на Харківщині

На Харківщині окупанти атакували дронами службовий транспорт енергетиків та автомобіль поліції.

Про це повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

4 січня, близько 13:30, у селі Малий Бурлук Куп’янського району Харківської області відбувся обстріл з використанням FPV-дрона, внаслідок чого пошкоджено службове авто АТ «Харківобленерго». Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.

Також у неділю близько 10:40 у селі Грушівка внаслідок обстрілу із застосуванням БпЛА «Молнія» пошкоджено службовий автомобіль поліції.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 