Сегодня 12:15
Росіяни атакували дронами авто енергетиків та машину поліції на Харківщині
На Харківщині окупанти атакували дронами службовий транспорт енергетиків та автомобіль поліції.
Про це повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.
4 січня, близько 13:30, у селі Малий Бурлук Куп’янського району Харківської області відбувся обстріл з використанням FPV-дрона, внаслідок чого пошкоджено службове авто АТ «Харківобленерго». Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.
Також у неділю близько 10:40 у селі Грушівка внаслідок обстрілу із застосуванням БпЛА «Молнія» пошкоджено службовий автомобіль поліції.