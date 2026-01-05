Сили оборони зупинили штурм рф на Харківщині: окупанти намагалися просунутися газопроводом

На Куп’янському напрямку українські військові зірвали спробу противника здійснити штурм із використанням газотранспортного трубопроводу «Союз». Намір окупантів був своєчасно виявлений і припинений у взаємодії із суміжними підрозділами.

Про це повідомляє 7 корпус ДШВ.

На Купʼянському напрямку 77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада 7 корпусу ШР ДШВ зірвала спробу противника здійснити штурм із використанням газотранспортного трубопроводу «Союз». Газопровід росіяни намагалися використати для прихованого виходу та подальшого накопичення сил.

Противник діяв північніше Новоплатонівки – у напрямку Нової Кругляківки та Загризового. До спроби прориву рф залучила близько 50 осіб.

77 оаембр виявила дії окупантів та у взаємодії із суміжними підрозділами зупинили штурм противника. Підтверджено ліквідацію щонайменше 40 військовослужбовців противника.

За результатами операції, противник не досяг поставлених завдань, а обстановка в смузі відповідальності – стабілізована.

«У зоні відповідальності 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади противник продовжує діяти малими групами та намагається здійснювати просочування між позиціями. Дії окупантів – під постійним контролем Сил оборони та припиняються», – зазначили в підрозділі.

