Сегодня 13:37
Василь Малюк більше не голова СБУ

Василь Малюк більше не голова СБУ

Генерал-лейтенант Василь Малюк залишає посаду голови СБУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Йду з посади Голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди. Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави», – зазначив Малюк.

Малюк подякував за підтримку за підтримку колективу Служби Безпеки, всім бойовим побратимам та народу України.

