У вівторок у Шевченківському районі Харкова частково відключать газ

Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи на газових мережах у Шевченківському районі Харкова.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

«6 січня 2026 року будуть проведені роботи на системі газопостачання в Шевченківському районі міста», – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

пров. Отакара Яроша буд. 16 вул. Клочківська буд. 190-А, 192-А вул. Валерія Дейнека буд. 1 корпус 1, корпус 2

«Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами», – нагадують газовики.

За словами фахівців, підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання.

Агентство Телевидения Новости